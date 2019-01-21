Калуга, 21 января, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Алексей Колесников и представители городского совета ветеранов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Федорищева с вековым юбилеем.

Пресс-служба Городской думы Калуги 100-летнего калужанина поздравили с юбилеем

Родился и вырос Иван Степанович в Верхнемамонском районе Воронежской области. Закончил семь классов школы, работал в колхозе. «В 1934-м году колхоз начал разваливаться, народ в деревнях голодал, — вспоминает ветеран. — В 1937 году завербовался и уехал в Иркутск, где 3 года жил и работал, выучился на шофёра, а потом призвали в армию. Сначала на флот, а потом перевели в авиационную школу».

В 1942-м году Иван Степанович ушел на войну, воевал на 1-м Белорусском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда и дошёл до Берлина, трижды был ранен в бою. Как закончилась война, остался жить в Калуге.

«Иван Степанович много занимался со школьниками, его жизнь тесно связана с историей всей страны, он был свидетелем и участником важнейших событий, о которых нужно знать современной молодежи, что называется из первых уст. Безусловно, это важный момент патриотического воспитания, — прокомментировал депутат. — Мы его приглашаем на все мероприятия, он с радостью приезжает, делится своим опытом и своим оптимизмом. Это наша история, которую мы сохраняем, и будем стараться донести до молодёжи».