Санкт-Петербург, 21 января, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Хотя не все представленные Александром Бегловым кандидаты на посты вице-губернаторов Санкт-Петербурга одинаково известны в городе, но общий подход к их выбору — логичен и понятен. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 января директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный Всадник

Как сообщалось, врио губернатора Санкт-Петербурга внес на согласование Законодательного собрания шесть кандидатур на должности вице-губернаторов. Они будут рассмотрены депутатами на ближайшем заседании в среду, 23 января.

«Назначение Любови Совершаевой, Евгения Елина, Владимира Княгинина ожидалось с первых дней работы Александра Беглова в Смольном, и они фактически вместе с ним оказались в коридорах городской власти. Про возвращение в Петербург Эдуарда Батанова также активно говорили в течение последних недель. Что касается Максима Шаскольского и Николая Линченко, то, действительно, нельзя сказать, что эти фамилии находились на слуху», — отметил Дмитрий Солонников.

«Но логика во всех назначениях прослеживается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это люди, каждый из которых достаточно долго занимается вверенным ему сейчас направлением деятельности, знает его особенности изнутри, причем, именно в Санкт-Петербурге. Это те люди, которым не нужно входить в курс дела, которые с первых дней своего назначения могут принимать ответственные решения и полноценно отвечать за развитие порученных направлений. Им не нужно какого-то периода на раскачку.

Во-вторых, мы видим назначение людей, которые могут привнести Петербург в федеральную повестку дня, людей, имеющих прямые контакты с федеральными структурами власти и, во-многом, инкорпорированных в эти структуры. Они должны помочь наладить конструктивное сотрудничество новой команды Смольного и федеральной власти.

Почему это важно? Зачастую регионы — речь не только о Петербурге — не получают должных и возможных средств из федерального бюджета не потому, что их в Москве «не любят», а потому что у региональных чиновников не хватает компетенций в подготовке большого количества документов, они не в курсе всех нюансов документооборота федеральной власти, не имеют нужного «тайм-маркетинга». Поэтому, крайне важно, чтобы новые руководители Санкт-Петербурга были в прямых деловых отношениях с федеральными властями, успевая всё делать в соответствующем графике и квалифицированно. Целый ряд субъектов Федерации именно в этом проигрывают: сегодня важно жить в ритме федерального руководства, на уровне их компетенций. Новые назначения в Петербурге подтверждают, что приходят именно такие люди, которые смогут эти задачи решать».

Кроме того, Дмитрий Солонников отметил омоложение руководящей команды Смольного в лице ряда новых вице-губернаторов, и привлечение опыта, наработанных возможностей, в лице другой части новых назначенцев. «С одной стороны, молодость и задор, с другой — опыт и мастерство», — пояснил свою мысль эксперт.

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Отвечая на вопрос о том, как будет проходить процесс рассмотрения кандидатов на посты вице-губернаторов в Законодательном собрании в среду, 23 января, Дмитрий Солонников отметил, что оппозиционное меньшинство депутатов не сможет повлиять на итоговое голосование в поддержку представленных главой города кандидатур, хотя, конечно, без острых вопросов со стороны депутатов не обойдется.

«Если какие-то проблемы будут, то это, скорее, вопрос внутренних интриг и внутренней игры Вячеслава Макарова, с целью доказать свою значимость и дальше поторговаться за свое участие в городской политике. Какие-то нюансы могут быть, но принципиального возражения против одной или нескольких из этих шести фамилий быть не может. Это достаточно известные люди, позиция по которым сформирована — вряд ли кто-то из них имеет конкретных врагов или противников среди депутатов, готовых открыто выступить против представителей команды Беглова», — прогнозирует политолог.

Комментируя слухи о возможном переходе в Смольный лидера фракции «Партии роста» в Заксобрании, экс-депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой или кого-то еще из ее коллег по парламентской оппозиции, Дмитрий Солонников напомнил, что переходом депутатов на работу в исполнительную власть вряд ли можно кого-то удивить в Петербурге, как и участием представителей различных партий в управлении городом.

«Напомню, что нынешний глава комитета по культуре Константин Сухенко был депутатом от ЛДПР, в Заксобрании возглавлял один из ключевых комитетов, а потом перешел на работу в Смольный», — сказал Солонников.

«Не вижу ничего невозможного в том, чтобы люди, обладающие определенными компетенциями и представляющие различные партии, могли бы перейти на работу в Смольный, покинув данные партии», — добавил он.

В то же время, если это произойдет сейчас, значение таких событий надо оценивать в индивидуальном порядке: «Для кого-то это желаемый шаг, для кого-то — почетное завершение политической карьеры».

Говоря о перспективах Оксаны Дмитриевой, политолог напомнил, что в конце 1990-х она занимала пост федерального министра, затем долгое время была депутатом Госдумы. Если ей последует предложение из Смольного, например, возглавить один из городских комитетов, ответ будет зависеть от выбора Дмитриевой собственной политической стратегии.

«Понятно, что с этой позиции она больше ни в каких федеральных играх участвовать не будет — ни в выборах Госдумы, ни в каких-то партийных проектах. Если она пойдет в структуры исполнительной власти Петербурга, скорее всего, это будет говорить о прекращении ее попыток вернуться в федеральную повестку дня и решении сконцентрироваться на жизни нашего города. Наверное, это неплохо», — сказал Дмитрий Солонников, имея в виду знания и опыт Дмитриевой.

Он добавил, что не видит ничего зазорного в том, что в нынешней городской власти могут быть востребованы представители и других партий, находящихся в оппозиции к «Единой России».