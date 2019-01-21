Чебоксары, 21 января, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор по уголовному делу в отношении бывшего заведующего Цивильского межрайонного отделения БУ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы». Дело направлено на новое судебное рассмотрение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Фемида

Бывшую заведующую межрайонным отделением судмедэкспертизы обвиняли в том, что она составляла документы об оказании платных услуг индивидуальным предпринимателем по подготовке тел умерших к захоронению, хотя фактически услуги оказывались сотрудниками экспертного учреждения. Пособницей следствие считало санитарку учреждения.

«Злоумышленница действовала в интересах своего сына, трудоустроенного у индивидуального предпринимателя бальзаматором и фактически не выполняющего данную работу, а также предпринимателя, получающего неосновательное обогащение», — считают в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие установило, что в течение 2016 года злоумышленница взимала плату за услуги, связанные с туалетом и выдачей трупов для погребения: она сообщала обратившимся за телами умерших родственникам о платном характере услуг по подготовке тел к выдаче. В то время как граждане имеют право на получение бесплатных услуг по исследованию трупов.

Материальный вред следствие оценило в 80 тыс. рублей: данные средства были получены от 20 потерпевших. В прокуратуре напоминают, что 22 ноября 2018 года Цивильский райсуд оправдал бывшую заведующую отделением «Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы» «за отсутствием в ее действиях состава преступления». Ей инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Этим же приговором оправдан работник учреждения, которому инкриминировалось пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Прокуратура не согласилась с выводами суда, обжаловала оправдательный приговор в апелляционном порядке, указывая на наличие в материалах уголовного дела доказательств причастности подсудимых к совершенным преступлениям и необходимость пересмотра принятого судом решения», — отмечают в ведомстве.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии отменила оправдательный приговор суда, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение.