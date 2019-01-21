Воронеж, 21 января, 2019, 15:30 — ИА Регнум. В Воронежской области перед судом предстанет бывший главный врач Эртильской районной больницы и одновременно депутат Совета народных депутатов Эртильского муниципального района, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. 41-летний депутат обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия в крупном размере»), а также ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»).

(сс) sajinka2 Взятка

По версии следствия, главный врач в сентябре 2016-сентябре 2017 года без проведения торгов, без заключения договора аренды незаконно сдавал помещения больницы. За это, как считают следователи, он получил вознаграждение в более чем 400 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Грибановский районный суд для рассмотрения по существу. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года прокуратура области опубликовала итоги проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в департаменте здравоохранения. В числе нарушений, выявленных прокурорами, — отсутствие в декларациях счетов с крупными суммами на них, недвижимости, сокрытие информации об учредительстве в частных медорганизациях супругов чиновников. В числе тех, кто был замечен в нарушении антикоррупционного законодательства — главврачи ряда медучреждений, сотрудники департамента, в том числе — три заместителя руководителя. Впрочем, в облздраве нарушения объяснили элементарными ошибками при заполнении деклараций.

Об этом: Тайная жизнь воронежских главврачей: неучтенные счета и недвижимость