Брюссель, 21 января, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер, нацеленных на нераспространение химического оружия, введены Советом ЕС в отношении девяти физических лиц и одной организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

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Сообщается, что в перечень лиц, внесенных в «черный список», включены четверо граждан России, имеющих отношение к Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генштаба ВС РФ. В их числе — руководитель и замначальника военной разведки. Разведчиков подозревают в причастности к инциденту в британском Солсбери.

Также в перечень попали пятеро граждан Сирии и один сирийский научно-исследовательский центр. В Совете ЕС уведомили, что ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов подсанкционных лиц и организаций.

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