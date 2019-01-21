Москва, 21 января, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Рассуждения о том, что российские граждане слишком много отдыхают и мало производят, уже звучали неоднократно. С критикой длинных новогодних каникул ранее выступал премьер-министр Дмитрий Медведев, а ряд аналитических ведомств подготовили расчеты о том, сколько потеряла российская экономика, пока население отмечало Новый год, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

Альберт Чавалев. Рождество. 1911

«Помимо объективных цифр есть момент, который не учитывает ни государство, ни статистика. Это человеческий ресурс, который должен восполняться. В декабре большинство компаний работает максимально много и эффективно, поэтому их «провал» в январе — чисто календарный», — считает эксперт.

Людям же, по ее мнению, необходим отдых, это сложно монетизировать и просчитать, но без эффективных трудовых ресурсов не будет ни производства, ни ВВП, ни поступлений в бюджет.

«Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов, что отдохнувший и выспавшийся потребитель охотнее расстается с деньгами, поэтому пока простаивают производства, сектор розничной торговли работает активно и отчасти перекрывает спад в других направлениях», — полагает Бодрова.

Как сообщает ИА REGNUM, в Совете Федерации могут пересмотреть длительность новогодних каникул россиян. С такой инициативой выступил депутат Валерий Рязанский. Согласно его идее, трудовые коллективы смогут самостоятельно в рамках трудовых договоров устанавливать комфортный режим работы в период новогодних праздников. Утверждение же государственных праздничных дней при этом останется в соответствии с политикой государства.

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