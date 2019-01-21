Тутаев, Ярославская область, 21 января, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Власти Ярославской области назвали новый срок запуска Тутаевской ПГУ — август 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Тутаевская ПГУ

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году региональные власти обещали завершить работы на станции и запустить ее весной 2019 года. Об этом сообщалось в связи с визитом на строительство губернатора Дмитрия Миронова. До этого Миронов по итогам Санкт-Петербургского экономического форума анонсировал запуск ПГУ летом 2018 года.

Как сообщает сайт правительства области, на этот раз работы на станции возобновились в августе 2018 года. Ранее вновь начать стройку руководство «Ярославской генерирующей компании» и самой «Тутаевской ПГУ» обещало в конце 2016, летом и осенью 2017 года.

«Работы возобновились в августе прошлого года, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Важно, что этот проект поддержал Внешэкономбанк. Генеральным подрядчиком выступает АО «ОДК — Газовые турбины», субподрядная организация — ООО «АВП-Групп» из города Набережные Челны. Подход у них серьезный, предпринимается максимум усилий, чтобы завершить строительство к августу 2019 года. Есть определенные объективные трудности, связанные с работой прежнего субподрядчика, приходится исправлять его ошибки. Со своей стороны мы поможем в организационных вопросах, чтобы ускорить процесс».

Строительство Тутаевской ПГУ было крупнейшим проектом обанкротившейся государственной компании Ярославской области «ЯГК». Стройка была начата в 2011 году и заморожена в 2013 из-за долгов перед генподрядчиком — «ОДК-Газовые турбины» (часть ГК «Ростех»).

Парогазовая установка должна обеспечить теплом жителей Тутаева и одновременно вырабатывать электроэнергию.