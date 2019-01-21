Дамаск, 21 января, 2019, 14:59 — ИА Регнум. На днях джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронта национального освобождения, поддерживаемого Турцией, заключили соглашение по равнине Аль-Гааб, которая находится на юго-западе провинции Идлиб. Об этом сообщают местные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Это соглашение заключено всего через неделю после того, как протурецкие боевики оставили эту местность в ходе боестолкновений с «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно договоренностям, джихадисты позволят протурецким боевикам восстановить контроль над своими прежними позициями в этом районе. Таким образом, на линии соприкосновения с сирийскими правительственными силами опять окажутся не радикальные исламисты, а якобы «умеренные» протурецкие боевики.

Данные действия предприняты, чтобы не допустить потенциальное наступление сирийской армии, которое, в принципе, уже подготовлено. Сирийская арабская армия сосредоточила на линии фронта в провинциях Хама и Идлиб группировку численностью несколько десятков тысяч военнослужащих.

Наличие на линии соприкосновения радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволяло сирийским военным начать наступательные действия, т.к. радикалы отвергли Сочинское соглашение по созданию Идлибской демилитаризованной зоны. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.