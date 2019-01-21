Махачкала, 21 января, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Восемь комплексов по сортировке мусора построят в Республике Дагестан в 2018 году. Предприятия будут расположены в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Также в регионе планируют ввести в эксплуатацию четыре полигона для захоронения отходов, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

В настоящее время ведомство также ведёт переговоры с Министерством обороны РФ о строительстве под их руководством подобного комплекса в Ботлихском районе и с Минприроды РФ для получения дополнительных средств на строительство завода по переработке вторичного сырья в Кумторкалинском районе.

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Напомним, с 1 января 2019 годе все регионы России должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, Дагестан разделен на шесть территориальных зон, для каждой из них определены региональные операторы. Компании возьмут на себя сбор, транспортировку, обезвреживание и захоронение отходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках национального проекта «Чистая страна» в Дагестане будут ликвидированы девять крупных свалок. Их общая площадь составляет 58,6 га, а отходов на них накоплено около 440 тысяч тонн. Объём финансирования проекта составит 525,95 млн рублей: 496,7 млн из которых — средства из федерального бюджета.

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