Москва, 21 января, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы обсудят идею экспертного сообщества о создании специального реестра банков, которые будут заниматься зарплатными проектами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний на тему развития финрынка РФ в 2019—2021 годах в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Проблему зарплатного рабства мы вроде бы законодательно отдельно урегулировали, но, к сожалению, тем не менее де-факто эта проблема до сих пор сохранилась и существует. Недавно к нам поступило предложение, чтобы работодатель вообще не принимал решение по поводу того, куда должны направляться средства, а сам работник должен принимать это решение. Для того, чтобы эту идею реализовать, надо опять-таки создать инфраструктуру», — отметил Аксаков.

Речь идет о том, что сегодня далеко не все работодатели могут предоставить своим сотрудникам выбор, в каких кредитных организациях обслуживаться. Таким образом, многие работники не могут выбрать наиболее удобного игрока для себя, что отрицательно сказывается в том числе на конкуренции на рынке. Как уточнил Аксаков журналистам, депутаты планируют обсудить идею создания единой платформы, которая сможет предоставлять гражданам выбор кредитных организаций для ведения своего зарплатного счета.

«Должен быть один центр, который обрабатывает все эти потоки, обращения от работников и который предлагает варианты, куда можно эти средства направить», — отметил Аксаков.

По его словам, было бы правильно продумать критерии отбора игроков рынка в такой реестр банков. Так, например, в него не должны попасть банки с неустойчивым финансовым положением.

«Не каждый банк сможет участвовать в этой программе, только потому что захотел. Только если он соответствует определённым качественным параметрам. Не количественным, а качественным. То есть, чтобы люди не теряли свою зарплату», — подчеркнул Аксаков.

Между тем, по словам депутата, создание такого реестра — пока только идея, которую депутаты планируют обсудить. Никаких конкретных предложений или документов на эту тему на рассмотрении комитета сегодня пока нет.