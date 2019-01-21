Дамаск, 21 января, 2019, 14:50 — ИА Регнум. 20 января вечером российские ВВС нанесли серию авиаударов по южной части провинции Идлиб. Для ударов использовались самолеты с авиабазы Хмеймим в Латакии. Об этом сообщил новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Целью удара российских ВКС были штаб и учебный лагерь «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Южном Идлибе. Объекты находились в городе Хан аль-Сабиль. Цели полностью уничтожены.

Затем российская авиация расширила зону нанесения авиаударов на окраины города Маарат аль-Нумана. У этого населенного пункта в настоящее время сосредоточены крупные силы «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следует заметить, что данная группировка относится к сирийскому отделению «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группировка изначально выступила против заключения соглашения в Сочи по созданию Идлибской демилитаризованной зоны.

После непродолжительных боевых действий с протурецкими боевиками она взяла под свой контроль практически всю сирийскую провинцию Идлиб. Для российских ВКС удары по «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции не требуют согласований с Турцией, главное в данном случае — наличие точных координат джихадистов.