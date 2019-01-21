Симферополь, 21 января, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Власти Крыма уже подготовили и утвердили план мероприятий к пятилетней годовщине Русской весны на полуострове, которая в 2014 году увенчалась общекрымским референдумом и воссоединением полуострова с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Совмина РК. В частности, на полуострове выпустят юбилейную монету и специальную почтовую открытку.

Rk.gov.ru Крымская весна

«Кроме того, состоится конкурс авторской песни, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также конкурс детских рисунков, арт-фестиваль и международная практическая конференция на тему: «5 лет Крымской весне. Достижения и уроки интеграции», — сообщили в Совмине РК.

В пресс-службе также отметили, что 16 и 18 марта проезд в общественном транспорте будет бесплатным, а 18 марта можно будет свободно посетить крымские музеи. В этот день на площади им. Ленина также будут организованы дневная и вечерняя концертные программы с поздравлениями в прямом эфире руководства из других регионов РФ. Несколько мероприятий, приуроченных к годовщине, пройдут и в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад может приехать в Крым на пятую годовщину Русской весны.