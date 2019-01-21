Киев, 21 января, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Глава одной из раскольничьих «Церквей» Украины «патриарх» Филарет в понедельник, 21 января, дал большое интервью местной Телевизионной службе новостей (ТСН). В этом разговоре он признал, что раскольники взаимодействуют с украинскими спецслужбами, но это взаимодействие, мол, совсем не то же самое, что взаимодействие с КГБ в советские времена.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Филарет

В том же интервью Филарет высказал и еще несколько примечательных тезисов. К примеру, поведал, что второй президент Украины Леонид Кучма изначально относился к его «Церкви» отрицательно, но потом переменил отношение, когда «увидел, что наша Церковь полезна государству».

И в том же интервью Филарет в очередной раз пересказал план по отнятию лавр у канонической Церкви. Забрать лавры нужно потому, что они должны принадлежать «украинской Церкви», а не «российской». Для этого следует заставлять УПЦ сменить название на «Российская церковь», не получить согласие, констатировать потерю УПЦ статуса юридического лица и забрать лавры «по закону».

В общем, «патриарх» не видит никакой проблемы во взаимодействии со спецслужбами, если это правильные спецслужбы, считает нормальной ситуацию, при которой Церковь ставится в подчиненное государству положение и может быть ей «полезной» или «неполезной», а также считает в порядке вещей намерение отбирать храмы у своих, предположительно, братьев по вере.

Судя по комментариям на сайте самого ТСН, а также вообще в украинском сегменте интернета, сказки Филарета про КГБ уже не пользуются популярностью. Википедия есть в распоряжении каждого пользователя, а особенности биографии «патриарха» не оставляют никаких сомнений в том, насколько плодотворным было его взаимодействие со спецслужбами во все времена.

И в этом смысле Филарет верен себе. Все его действия — следствие желания делать карьеру при любой конъюнктуре. Со сменой конъюнктуры на рубеже восьмидесятых и девяностых он сменил и образ действий, но не логику. Платить стали за «государственнический» национализм и русофобию, и он принял эти инструменты на вооружение. Все это накладывается на, мягко выражаясь, серьезную интеллектуальную усталость пожилого человека.

Столь же конъюнктурны и действия коллег Филарета по расколу, начиная с юных епископов и заканчивая майданными министрами — достаточно вспомнить курского уроженца Климкина.

Но передать лавры от Церкви «российской» Церкви «украинской» невозможно. Потому что ни одна из раскольничьих организаций, включая и ту, что возглавляет Филарет, не является «украинской Церковью». Потому что ни одна из них вообще не является Церковью.

Самопровозглашение ничем не отличается от получения канонически ничтожной стамбульской бумаги. С православием на Украине борется прежнее зло в новой одежде. То зло, которое запрещает людям быть самим собой, потому что презирает их. То зло, которое откровенно ставит в центр отнюдь не Иисуса Христа. Которое любит ходить не райским строем, повесив при этом на одежду знак креста.

Этот последний жест станет для них лишь дополнительным поводом к осуждению.