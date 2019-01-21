Ереван, 21 января, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Лидер всеармянской партии «Сасна Црер» («Неистовые из Сасуна») Варужан Аветисян призывает организовать армянский Нюрнберг.

Photolure Варужан Аветисян

«Следует провести чистки внутри страны. То есть, в отношении всех тех лиц, которые столько времени действовали против государственности в сотрудничестве с посторонними, организовали преступное взаимодействие, вынудили уехать фактически половину нашего народа и посредством спланированной четырехдневной войны (военные действия в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года — ред.) пытались сдать нашу страну противнику», — заявил Аветисян, выступая на днях на встрече с жителями Степанакерта.

По его словам, «лица, реализовавшие все эти предательские и гибельные для нации программы, должны предстать перед судом как единая преступная группировка: мафия или банда».

Как отметил лидер партии, который до смены власти в Армении в мае 2018 находился под стражей за вооруженный захват полка полиции, судебная система Армении сегодня пока не отражает национальные интересы и волю армянского народа и, хотя в результате прошедших месяцев стало возможным избрать новое Национальное собрание и новый исполнительный орган, однако судебная власть и правоохранительная система различными методами пытаются противостоять и взять реванш.

«С этой целью и нужно реализовать эту фильтрацию — люстрацию, рассекречивание — политическое, экономическое и агентское. И все люди, которые за это время совершили преступления, должны ответить. Следует организовать армянский Нюрнберг», — цитирует Аветисяна «Новости Армении».

Всеармянская партия Сасна Црер основана участниками одноименной вооруженной группы, которая в июле 2016 года захватила полк ППС в Ереване. Участники группы требовали освобождения оппозиционера-радикала Жирайра Сефиляна, арестованного по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия, а также отставки президента и правительства. Во время захвата полка были убиты полицейские, ранение получили четыре человека. Спустя две недели они сдались правоохранительным органам.

В августе 2018 года «Сасна Црер» объявили о прекращении вооруженной борьбы и начале политической деятельности. 29 сентября инициативная группа провела учредительное собрание, объявив о создании одноименной партии. «Сасна црер» выступает за внешнеполитическую переориентацию Армении и за ужесточение позиций по нагорно-карабахскому урегулированию.

Партия приняла участие во внеочередных парламентских выборах 9 декабря 2018 года, однако набрала всего 1,82% голосов избирателей.