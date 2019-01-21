Тегеран, 21 января, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Ирану не терпится вступить в открытую борьбу с Израилем и уничтожить его, заявил 21 января глава ВВС страны Азиз Насирзаде, сообщает британское агентство Reuters.

Tasnim News Agency Иранские ВВС

С таким заявлением бригадный генерал выступил на фоне состоявшегося ранее ракетного удара Израиля по иранским объектам в Сирии.

«Молодые люди в военно-воздушных силах полностью готовы и ждут с нетерпением конфронтации с сионистским режимом, чтобы его уничтожить», — подчеркнул Насирзаде.

Напомним, как заявили в пресс-службе вооруженных сил Израиля, ракетный удар по силам Ирана в Сирии был произведен в ответ на попытку обстрела Голанских высот. По информации израильских военных, целью удара были объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» в Сирии, в том числе склады с оружием, центр разведки и тренировочный лагерь.