Москва, 21 января, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты о наказании за фейки и за оскорбление органов государственной власти, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Пакет законопроектов внесен в Госдуму членами Совфеда Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»).

В частности, дается право Генпрокуратуре обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

Еще одним законопроектом вводится наказание за распространение фейков.

Ранее на оба законопроекта поступили положительные заключения правительства РФ.