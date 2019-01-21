Горно-Алтайск, 21 января, 2019, 14:02 — ИА Регнум. На период крещенских купаний 18 и 19 января в Республике Алтай было организовано 21 специально оборудованное место.

Правительство Республики Алтай Праздник Крещения в Горно-Алтайске

По данным республиканского ГУ МЧС, все купели соответствовали требованиям безопасности (небольшая глубина водоема, наличие перил и ступенек для спуска в воду, нескользящее покрытие у проруби и теплая палатка для переодевания).

Всего возможностью омовения воспользовались более пяти тысяч человек. Спасатели также отмечают, что никаких ЧП в ходе крещенских празднований допущено не было. В обеспечении безопасности приняли участие 207 человек и 77 единиц техники.

Напомним, 19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Считается, что вода в этот день избавляет от болезней и долго не портится. Крещенские купания в России в этот день давно стали традицией. Обычно они проходят при сильных морозах, однако в 2019 году на Алтае в день Крещения было — 7 °C.