Сеул, 21 января, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Команда корейских ученых разработала методику определения деменции с помощью простого анализа крови, сообщает телеканал YTN.

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Ранее обнаружение деменции и наблюдение за ее развитием помогут предотвратить заболевание у пациентов без лечения.

Телеканал отмечает, что у одного из десяти пожилых людей в Южной Корее в настоящее время диагностируют деменцию. Число людей, у которых было обнаружено данное заболевание, с каждым годом растет. На сегодняшний день цифры неутешительные, более 750 тыс. человек.

Команда ученых из Seoul National University College of Medicine разработала методику определения деменции с помощью анализа крови.

Было обнаружено, что концентрация тау-белка, который накапливается в мозге, влияет на прогрессирование деменции и чем больше белка в мозге, тем выше концентрация этого белка в крови.

Ученые выяснили, что концентрация тау-белка в крови пациентов с деменцией намного выше, чем у людей без когнитивного нарушения и людей с легким когнитивным расстройством.

Точность данного метода более 80%.

Анализируя тау-белок с помощью простого анализа крови, исследователи могут определить степень повреждения головного мозга и отслеживать прогрессирование данного заболевания.