О том, почему экономика в РФ — на благо, а расчёты — во вред: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Снятие санкций является ключом к прогрессу на Корейском полуострове;
- Минфин не рассчитывает на возвращение портфельных инвесторов в Россию;
- ЦБ определит «норматив» по максимальному долгу для граждан;
- Набиуллина пообещала льготы участникам новой системы пенсионных накоплений;
- В чём великое будущее Еврейской АО?
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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