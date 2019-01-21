Волгоград, 21 января, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании 21 января поручил до 1 февраля принять все меры для стабилизации ситуации с вывозом мусора в регионе. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, согласно поручению, до 15 февраля должны быть полностью организована логистика и представлены предложения по повышению качества работы регионального оператора. Главы муниципалитетов должны оказывать всяческую помощь регоператору, но исключительно за его счет.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Кроме того, глава области обратил внимание на необходимость не допустить нарушение прав жителей Волгоградской области. В частности, должен быть сделан перерасчет платы.

«Перерасчет платы за вывоз мусора должен быть произведен в сторону уменьшения исходя из реальных объемов и качества оказанной услуги», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2019 года в Волгоградской области начал работать региональный оператор по ТКО. Им была выбрана компания «Управление отходами — Волгоград». В январе во многих городах региона случился настоящий мусорный коллапс. Например, в областном центре жители жаловались на забитые мусором контейнерные площадки. К ситуации подключились и активисты регионального отделения ОНФ. В частности, общественники заявили, что горожанам придется оплатить непредоставленную услугу: новый тариф на вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов вырос и составляет около 115 рублей в месяц с человека, но контейнеры во дворах переполнены. Представители регионального оператора сообщали, что проблемы возникли из-за новогодних праздников — в это время количество отходов резко увеличивается.