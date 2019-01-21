Тутаев, Ярославская область, 21 января, 2019, 13:37 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области власти сократили автобусные рейсы, что вызвало возмущение общественности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя ТОС «Левобережье» Владимир Коломенский.

Левый берег Тутаева

В текущем году сокращены дневные рейсы маршрутов общественного транспорта в левобережной части Тутаевского муниципального района. Люди жалуются нам, общественность возмущена. Этими автобусами пользовались в основном пожилые люди, которым нужно было съездить в город за продуктами, в аптеку, по другим делам. Теперь им приходится утром выезжать в город, проводить там целый день, а назад возвращаться только вечером», — рассказа корреспонденту ИА REGNUM Владимир Коломенский.

В администрации района отмену объясняют нерентабельностью.

Произошла отмена трех рейсов: Тутаев — Веригино в 13.20, Тутаев — Никольское в 12.00 и с понедельника по пятницу рейс на Великое село в 12.40. Свое решение руководство транспортной компании объясняет нерентабельностью рейсов. В дневные часы в сравнении с вечерними самая низкая загрузка автобуса. Затраты на топливо, заработную плату и обслуживание транспорта значительно превышают суммы заработка предприятия в эти часы, — написала в Facebook директор муниципальной газеты «Берега» Алёна Соколова.

Общественники проблемы перевозчика понимают, но не согласны с тем, что должны страдать жители.

Перевозчик заключил с администрацией района муниципальный контракт, в котором эти рейсы обозначены. Непонятно, почему власти не требуют исполнения контракта. По моим сведениям, рейсы отменены из-за того, что нет водителей — зарплата низкая, условия труда не устраивают людей», — считает Владимир Коломенский.

По словам Коломенского, таким образом власти опять ущемили жителей левобережной части Тутаева. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2018 года там было закрыто сестринское отделение больницы на 10 коек. Социальная сфера самой древней части города таким образом неумолимо сокращается.