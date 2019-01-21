Москва, 21 января, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Для водителей предложенные нововведения ничего не изменят, но они снимут некоторые неудобства в работе информационной системы ГИБДД, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 21 января, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя возможное возвращение к «привязке» госномера автомобиля к региону, в котором прописан его владелец.

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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в ГИБДД намерены отменить правило, действующее с 2013 года, позволяющее новому владельцу транспортного средства оставить прежний госномер. Водители должны будут получать новый номер, код региона на нем должен будет совпадать с регионом прописки нового владельца.

«Для водителей такие нововведения ничего не изменят. Какая разница, какие цифры написаны на номере? В ГИБДД вам выдают свидетельство о регистрации транспортного средства, и вы идете «печатать» себе номера с кодом того региона, где вы прописаны.

Данное решение принято потому, что ГИБДД так удобнее. Все дело в особенностях функционирования их информационной системы, которая по сути представляет собой объединение региональных информационных систем. И у них при нынешних правилах возникают проблемы на учетно-организационном уровне», — отметил Петр Шкуматов.