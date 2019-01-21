Мельбурн, Австралия, 21 января, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут, завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Aleksandr Osipov Серена Уильямс

Уильямс девять раз подала навылет, допустила две дойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, две ошибки на подаче и один реализованный брейк.

В четвертьфинале турнира Уильямс сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

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