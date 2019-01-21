Санкт-Петербург, 21 января, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» подвел окончательные итоги своей работы в 2018 году. Они оказались обнадеживающими для дальнейшего развития международной воздушной гавани.

Дарья Драй ИА REGNUM Airbus A380-800 в «Пулково»

Как сообщила 21 января пресс-служба управляющей аэропортом компании ВВСС, в «Пулково» в 2018 году обслужили 18 млн 122 тыс. 286 пассажиров, это на 12,4% больше, чем в 2017 году.

Пассажиров на внутренних линиях было 11 028 468 человек (рост на 10,8% к уровню 2017 года), по направлениям лидируют Москва, Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург. На международных линиях обслужено 7 093 818 пассажиров (рост на 14,9%). Здесь в лидерах Анталья, Франкфурт-на-Майне, Минс, Ларнака и Париж.

Как рассказали в «Пулково», самым напряженным днем 2018 года для аэропорта стало 11 июля — следующий день после петербургского полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Франции.

«За сутки аэропорт встретил 74 608 человек, что стало абсолютным максимумом для воздушной гавани в ее истории», — подсчитали в «Пулково». Всего же пассажиропоток аэропорта в дни «мундиаля» (c 13 июня по 15 июля 2018 года) составил 2,2 млн человек.

В 2018 году в Петербург стали регулярно летать четыре новые авиакомпании, а маршрутную сеть пополнили 20 новых направлений полетов.

Лидерами среди российских авиакомпаний по объему авиаперевозок в «Пулково» по итогам 2018 года стали «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа» и «Уральские авиалинии», среди иностранных авиакомпаний — Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, Turkish Airlines и KLM.

Среди других важных событий минувшего года в «Пулково» отметили первый прилет самого большого пассажирского самолета Airbus A380.

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Кроме того, на Пулковском шоссе открылась бесплатная парковка для встречающих, расширение краткосрочной парковки рядом с аэровокзалом. А еще в «Пулково» начал работу круглосуточный капсульный отель Aerosleep с почасовой оплатой.

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