Москва, 21 января, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Новогодние праздники действительно слишком длинные в России. Впрочем, большинство трудовых коллективов и работающих людей в нашей стране сами способны регулировать этот процесс, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Генрих Матвеевич Манизер. Елочный торг

Совет Федерации — это фасадный институт законодательный власти, который, боюсь, не решает даже такие вопросы, тем самым просто привлекается внимание к этому институту (информационная подсветка), но не более того, рассуждает эксперт.

«Уверен, что есть более значимые вопросы экономического и социального развития, которые сенаторы должны обсуждать и решать в первую очередь. Вопрос с новогодними праздниками — все-таки вопрос не первого порядка», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Валерий Рязанский заявил, что работодатели могут получить возможность регулировать продолжительность новогодних каникул в России.

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