Улан-Удэ, 21 января, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что третья смена в школах республики будет ликвидирована до 2020 года. Это заявление он приурочил к открытию новой школы на 450 мест в селе Гурульба Иволгинского района.

Egov-buryatia.ru Класс в новой школе в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 января, в республиканском правительстве, ранее в Гурульбе была школа на 120 человек. Новая рассчитана на 450 учащихся, значит в две смены в ней смогут обучаться 900 человек. В старом здании обучались 513 детей. Ещё 120 учащихся ездили на обучение в улан-удэнские школы. После строительства нового здания в старом будут находиться кружки и секции для допобразования. На строительство этой школы из республиканского бюджета направили более 405 млн рублей.

По словам главы республики, в течение в 2019 года в Бурятии будут построены ещё 10 школ: в Иволгинском, Заиграевском, Тункинском, Кабанском районах и в городе Улан-Удэ. Запланировано и строительство 21 детского сада, 17 обещают начать возводить уже в этом году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, для Бурятии учёба в школах в третью смену является серьёзной проблемой. В июне 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в кратчайшие сроки принять меры по ликвидации третьей смены.

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В августе 2018 года в республиканском минобрнауки сообщили, что 1 сентября за школьные парты сядут порядка 142 тысяч детей. Из них около 1200 школьников будут обучаться в третью смену.