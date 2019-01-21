Таганрог, Ростовская область, 21 января, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Выплата малоимущей многодетной семье из Таганрога пособия в размере 47,5 рубля вызвала широкий общественный резонанс не только на региональном уровне, но и на федеральном.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

ИА REGNUM напоминает, что чиновники из управления соцзащиты назначили выплату неполной семье в размере 47,5 рубля. Кроме того, городские власти расщедрились на единовременное пособие в размере 1 тыс. рублей.

Участники паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» сошлись во мнении, что чиновники просто издеваются над простыми людьми.

«Складывается впечатление, что власть имущие своими действиями проверяют нас на прочность, словно это социальный эксперимент. Когда же полыхнет у народа. Скоро будет хуже, чем при феодалах», — высказался в социальных сетях Максим З.

«Они больше на бумагу потратили», — считает Марина К.

«Хм, а сколько надо бумаг собрать на эту адресную помощь? Ксерокопии выйдут дороже», — согласилась Алина Б.

Илья Р., комментируя появившуюся новость, напомнил высказывание премьер-министра России Дмитрия Медведева, ставшего уже давно крылатой фразой: «Как говорит Медведев, денег нет, но вы держитесь».

«Получить помощь от государства в 47,5 рубля — это унизительно! Лучше бы отказали, обосновав это чем угодно, хоть парадом планет. Но назначить такую выплату — это оскорбление», — подчеркнула Полина Р.

«Чиновникам самим не стыдно было такое подписывать?» — задался вопросом Сергей В.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своеобразной поддержке малоимущей семьи из Таганрога в своём микроблоге в Instagram сообщил юрист Юрий Заблоцкий. Он назвал этот жест неслыханной щедрости программой «по профилактике ожирения».

В мэрии приморского города объяснили факт выдачи многодетной матери мизерного единовременного пособия тем, что сумма выплаты высчитана в соответствии с законодательством Ростовской области и являет собой разницу между прожиточным минимумом в расчете на каждого члена семьи и совокупным доходом семейства, равным 38 тыс. рублей.