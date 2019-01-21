Дзержинский район, Калужская область, 21 января, 2019, 12:45 — ИА Регнум. В Калужской области совершено нападение на работника кредитной организации. Как сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, попытка отрытого хищения денежных средств была совершена в одной из финансово-кредитных организаций районного центра Дзержинского района области.

40.мвд.рф Посетительница плеснула кислотой в лицо сотруднице кредитной организации

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Как было установлено, в помещение офиса зашла неизвестная женщина и выплеснула из банки, которую принесла с собой в пакете, жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Личность подозреваемой удалось оперативно установить. Ей оказалась местная жительница 1968 года рождения. По версии оперативников, на преступление она пошла, решив таким образом поправить своё материальное положение. В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — «Разбой».

По предварительной информации, содержащаяся в стеклянной таре жидкость — это раствор кислоты. Потерпевшая доставлена в больницу.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщал ИА REGNUM, в 2018 году в Калужской области сократилась преступность. Так, на 20% снизилось количество совершённых на улицах разбойных нападений, на 17,7% — грабежей.