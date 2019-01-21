Кабул, 21 января, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Амрулла Салех заявил, что покидает свой пост, чтобы оказать поддержку действующему главе Афганистана Ашрафу Гани на президентских выборах в качестве его кандидата на пост первого вице-президента.

Heinrich-Böll-Stiftung Амрулла Салех

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в качестве министра внутренних дел Афганистана Амрулла Салех издал лишь несколько указов, так как был назначен на пост исполняющего обязанности 23 декабря 2018 года.

В частности, он опубликовал список из 222 разыскиваемых преступников, а также запретил сотрудникам полиции входить в здания посольств и международных организаций без соответствующего разрешения от Министерства.

В ходе своего выступления перед сотрудниками Министерства внутренних дел Амрулла Салех выразил надежду, что его политика будет продолжена новым руководителем ведомства. Он также добавил, что за этот небольшой срок министерству удалось обнаружить сразу несколько каналов, через которые засекреченная информация становилась достоянием общественности.