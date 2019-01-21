Берн, 21 января, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Флешмоб «2009 против 2019», в котором пользователи сравнивают свои актуальные снимки с фотографиями десятилетней разницей, по-новому предстал на Reddit. Пользователь с ником Mono 420 опубликовал снимок ледника в Альпах, демонстрирующий интенсивность таяния северных льдов. Запись серьезно озаботила юзеров и собрала более 128 тыс. положительных голосов.

Скриншот страницы Reddit Таяние ледника в Альпах

Скриншот страницы Reddit Таяние ледника в Альпах

«Изменения за 10 лет, которые реально должны нас волновать», — подписал Mono 420 .

Пользователи заметили, что снимок справа, показывающий современное состояние ледника Трифтглечер в швейцарских Альпах, увеличен, и нашли его оригинал. Фотография демонстрирует, что ситуация еще хуже, чем кажется. Юзеры признались, что увиденное производит сильное впечатление.

Скриншот страницы The Washington Post Современное состояние ледника в Альпах

«Это в миллион раз депрессивнее», — пишет splendid_potato.

«Ледник в Альпах — не проблема. Проблема заключается в глобальном среднем повышении температуры и экваториальном опустынивании, которым оно будет сопровождаться», — отметил pm_me_ur_big_balls.

Некоторые пользователи заметили, что человечество знает об этой проблеме уже не один десяток лет, и посоветовали просто наслаждаться текущим моментом. Другие же засомневались, стоит ли заводить детей, если планета достанется им в таком состоянии.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что Антарктида сейчас теряет в шесть раз больше льда, чем сорок лет назад. Отмечается, что ускорение таяния может привести к повышению уровня моря на метр к 2100 году. Это может стать причиной затопления населенных островов, в том числе Мальдивских и Сейшельских, мест обитания диких животных и потере источников пресной воды.