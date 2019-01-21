Санкт-Петербург, 21 января, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Ветеранам и блокадникам в Петербурге впервые предоставят возможность бесплатного проезда на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта и в метрополитене не только в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января), но и за день до памятной даты и на следующий день после нее.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус

Таким образом, бесплатным проезд для этих пожилых людей будет 26, 27 и 28 января 2019 годаю

Напомним, в конце октября временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ о внесении изменений в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Ранее кодекс предоставлял право на бесплатный проезд 27 января, а также 8 и 9 мая за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Изменения добавили к этим датам также 26, 28 января и 7 мая.

Льгота предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны (блокадники приравнены к ним), а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Основанием для бесплатного проезда являются удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удостоверения к медали «За оборону Ленинграда» или знаку «Жителю блокадного Ленинграда».

Напомним, 27 января 2019 года будет широко отмечаться 75-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.