Сеул, 21 января, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Депутат парламента Южной Кореи сообщил о новом случае незаконной транспортировки угля из КНДР в Республику Корея в обход санкций Совета Безопасности ООН. Причём это был не единственный случай в 2018 году, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Член оппозиционной Либеральной партии Сим Чжэ Чхоль заявил, что в феврале 2018 года в южнокорейский порт Пхохан прибыло транспортное судно с северокорейским углём, однако таможенная служба не заметила контрабандный груз. Расследование началось лишь в августе, когда о незаконной поставке сообщил информатор, однако публично об этом случае сообщили впервые. В рамках расследования выяснилось, что контрабанде угля в феврале предшествовала цепочка аналогичных случаев: ещё в 2017 году три компании, зарегистрированные в Республике Корея, семь раз ввозили северокорейский уголь, подделывая документы таким образом, что страной происхождения груза значилась Российская Федерация.

Парламентарий обвинил таможенную службу в замалчивании инцидентов и задался вопросом, действительно ли правительство страны намерено соблюдать международные санкции, введённые Советом Безопасности ООН.