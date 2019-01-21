Калуга, 21 января, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Авария с участием пассажирского автобуса городского маршрута №61 произошла на улице Московской в Калуге 19 января около 14:14, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Фото пресс-службы УГИБДД по Калужской области В Калуге пассажир автобуса 9 летний мальчик пострадал в ДТП

По предварительным данным, 46-летний водитель автобуса допустил столкновение с грузовиком MAN с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, мальчик девяти лет.

20 января 2019 года в 20:20 минут в посёлке Товарково также было совершено ДТП с участием ребенка. По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по улице Чкалова, не убедился в безопасности выполнения маневра движения задним ходом, допустил наезд на девочку 11 лет. В результате ДТП девочка была травмирована.

В минувшие выходные дни, 19−20 января, на территории Калужской области сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 112 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, выявлено 789 нарушений Правил дорожного движения, 25 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 43 водителя нарушили правила перевозки детей, выявлено 96 нарушений ПДД пешеходами, пять нарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. По всем фактам сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы.