Ярославль, 21 января, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Переименование части Первомайского бульвара в Театральный в Ярославле может не состояться. Пересмотреть решение топонимической комиссии требует житель города Сергей Казанский.

City-yaroslavl.ru Первомайский бульвар в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комиссия приняла решение переименовать Первомайский бульвар в центре города. Часть бульвара от Красной площади до Волги решено назвать Некрасовским, а участок, примыкающий к театру имени Волкова — Театральным. Последнее переименование приурочено к Году Театра в России. По словам Казанского, инициатором переименования выступили не жители города, а чиновники — управление культуры мэрии.

«Возмущает тот факт, что все это было сделано кулуарно, без широкого общественного обсуждения. Могли бы провести хотя бы опрос. Непонятно, почему в Ярославле решение о наименовании улиц принимает мэрия города, а не городская дума — муниципалитет. В других городах это делают именно гордумы. Я считаю, что бульвару нужно вернуть историческое название — Казанский», — сказал корреспонденту ИА REGNUM ярославец Сергей Казанский.

Казанский написал обращение в муниципалитет, которое будет рассмотрено комиссией по экономике. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, постановление о переименовании еще не подписано. Решение комиссии по топонимике носит рекомендательный характер, окончательное решение — за мэром города.

Казанский бульвар в Ярославле был назван по Казанскому монастырю, который находится рядом. В начале 20 века часть бульвара переименовали в Некрасовский в связи с 25-летием со дня смерти поэта Николая Некрасова. В советское время бульвар снова получил единое название — Первомайский, в честь событий революции 1905 года. 1 мая на бульваре произошли столкновения студентов с казаками.

Против возвращения исторического название Некрасовскому бульвару Сергей Казанский не возражает.