Ярославль, 21 января, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области завершена установка крестов на храме Богоявления «на Острову», в котором был крещен адмирал Федор Ушаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Последний крест был поднят в престольный праздник храма, 19 января. На средства, выделенные из федерального бюджета, и деньги меценатов ведется восстановление храма. Сейчас полностью завершены противоававрийные работы.

Состояние храма до реставрации было таково, что он мог в любой момент рухнуть. Своды держались на деревянных подпорках, одна стана отсутствовала. Мы полностью перебрали своды. Каждый кирпич был снят, обработан по специальной технологии и вставлен обратно. Там, где кирпич был утрачен, использовался специальный реставрационный кирпич», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта по восстановлению храма Виталий Горошников.

В ходе реставрации храм был восстановлен в первоначальном виде, исправлены позднейшие перестройки. В частности, реставраторы расчистили заложенные окна и дверные проемы. Сейчас главный храм выглядит так, как после завершения строительства в конце 17 века. Реставраторы заменили купола и кресты, восстановили барабаны. Купола покрыты медью, новые кресты позолочены.

Во время демонтажа последнего креста, который находился на колокольне, были обнаружены две небольшие ниши, в которые полторы сотни лет назад благотворители заложили два небольших креста. Это была традиция, не очень распространенная в Ярославской области, своеобразная точка в работах, когда все было завершено. Мы посчитали это символическим моментом, и попечительский совет вместе с Рыбинской епархией приняли решение сделать точные копии этих крестиков, которые заложили в новый крест, — рассказал Виталий Горошников.

Сейчас храм подготовлен под отделку интерьера. В ближайшее время реставраторы займутся восстановлением живописи. Ее сохранилось очень мало — около 10%. Работы ведутся при поддержке губернатора области Дмитрия Миронова и регионального правительства.

Противоаварийные работы закончены. В этом году мы будем продолжать реставрацию храма. Также планируется приступить к восстановлению церкви Александра Невского, которая находится рядом, — рассказал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Восстановление храма планируется завершить в 2021 году. Также здесь планируется создать духовно-просветительский центр Федора Ушакова с епархиальным подворьем, круглогодичным детским лагерем, площадкой для проведения образовательных и культурных мероприятий, а также с центром традиционных промыслов и ремесел.