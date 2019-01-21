Калуга, 21 января, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Отравление угарным газом с гибелью людей произошло на улице Луначарского в Калуге в ночь на 21 января. Об этом заявил на заседании регионального правительства губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Gtrk-kaluga.ru Отравление угарным газом с гибелью людей произошло в доме на улице Луначарского в Калуге.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Татьяна Гречанинова, трагедия произошла на пятом этаже многоквартирного дома. От угарного газа погибла семья — мать, отец и их дочь 2006 года рождения. Брат девочки 1996 года рождения госпитализирован. Отравление газом также получили двое сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие по вызову.

По предварительным данным, на кухне квартиры имелись нарушения фиксации гофрированной трубы газового водонагревателя. В настоящее время следственные действия по возбужденному уголовному делу продолжаются, выясняются все обстоятельства происшествия.

Губернатор области Анатолий Артамонов потребовал в течение недели от муниципалитетов провести проверку газового оборудования всех домовладений региона на возможность утечки газа.

«Дальше это бедствие терпеть уже невозможно, надо найти способы системного решения этого вопроса», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге насчитывается 3747 домов, подключенных к системе газоснабжения. В ходе проверок вентиляционных каналов, в 48 зданий из 2703, выявлены серьезные нарушения.