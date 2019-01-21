Москва, 21 января, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Во второй половине января 2019 года родители многих заболевших воспитанников детских садов Москвы по-прежнему остаются в неведении, а сами малыши до сих испытывают страдания и не могут выздороветь. Об этом сообщают многочисленные комментарии, оставленные в социальной сети «ВКонтакте».

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Редакция ИА REGNUM публикует подборку некоторых из них:

Анна Х.

«Мой сын пострадал, он воспитанник сада 2051. Анализы подтвердили шигеллу. На сегодня, 18 января 2019 нам так никто и не сказал, чем отравились дети».

Елена Ж.

«Мой сын тоже заболел, анализ подтверждающий есть. Сад 2051».

Olesya S.

«Моя дочь воспитанница сада 1547. С 19 на 20 декабря ей стало плохо, анализ подтвердил шигеллёз. Ответа, чем отравились, также нет».

Алёна П.

«Мой сын пострадал. Сад 1547. Диагноз подтвержден. Лечу до сих пор…»

Лена С.

«У нас в саду тоже много заболевших было, школа 329»

Марина Щ.

«Мой ребёнок тоже заразился дизентерией, сад 1547. Забрала из сада 20 декабря после обеда с температурой 39, к вечеру началась сильная диарея, анализ выявил шигеллу».

Юлия Н.

«Мой ребенок болеет шигеллёзом с 21.12.2018 . Детский сад 2403 (1357). Диагноз подтвержден поликлиникой. Впереди длительное восстановление».

Халида М.

«Сад 2321, мой сын пострадал 07.12.18, диагноз подтверждён анализами, заражённый продукт не установлен до сих пор» (прикреплены ссылка на фото анализов — прим.)

Natalya F.

«Мои сыновья, воспитанники комплекса 2051, пострадали, было сильнейшее отравление. Подтвердили в поликлинике — шигелла!

Elena S.

«Школа 1547, здание дошкольных групп 1, два положительных анализа в поликлинике на дизентерию. Сад не был закрыт на карантин официально! Дети заболевают повторно, выйдя в сад, — группы не закрывают на карантин! Результат анализа от 25 декабря изъял Роспотребнадзор. Руководство 1547 не представило родителям ни единого документа о проверке и т.д.»

Светлана Г.

«Моя дочь посещает сад 2051. Её отравили в этом саду. Анализ на шигеллу положительный. Лечимся уже месяц. До сих пор пьём лекарства. За что они так с нашими детьми? Хоть признались бы, что виноваты».

Лёля Л.

«Сад 1547, мой сын тоже пострадал. Диагноз подтвержден, шигелла! Лечимся с 20-го декабря по сегодняшний день. Сын два раза был госпитализирован в больницы. Это полный беспредел».

Анастасия З.

«Моя дочь тоже отравилась 19.12.18 в саду 2051. Ночи без сна, скорые, неотложки — это был ужас. Анализ сдали в поликлинике подтвердили шигеллёз (дизентерия)».

Елена Л.

«Мой ребенок заразился, диагноз шигеллёз. Сад 1547».

Валентинка Е.

«Моя дочка воспитанница детского сада 1547, 20 декабря мою дочь заразили дизентерией. На данный момент мы до сих пор находимся в больнице. Месяц врачи не могут вылечить моего ребенка. Подтверждены анализы шигелла Зонне и шигелла Флекснера. За что нам такое? Кто ответит за наших деток?»

Розалия Л.

«Двое моих детей заболели этой дрянью. Температура 40, нереальные боли в животе и [анализы] в виде воды зеленого цвета с кровью. Я также заболела позже и на себе испытала ту боль, которую перенесли дети».

Наталья Ш.

«Дочь посещала сад 1547. Заразили шигеллой. Детям ставили ОРВИ без соответствующих этому заболеванию катаральных признаков, чтоб только замять скандал на почве эпидемии дизентерии. Кто даст гарантии, что второй волны не будет? Как родителям и детям вернуться к прежнему образу жизни и не бояться посещать сад?»

Александра Б.

«Также пострадала дочь. [Детский сад] 1357 подразделение 3. С 19 на 20 декабря начались боли в животе, диарея и рвота. Неотложка приехала, врач ставит диагноз ОРВИ. Врач от поликлиники ставит диагноз ротавирус. 26 числа сдаём анализ, 31 звонят и говорят — шигелла! Сад закрыли на карантин. После праздников открыли. Причин заражения не сообщили. Меню в саду изменили (убрали кисломолочное, масло, сырые овощи)».

Марина-Георгина Л.

«Дети болеют до сих пор, восстановление очень долгое, тяжелое и дорогое!

Моя дочь сад 1357 (2). 20 декабря в 16.00 забрали в плохом состоянии из сада (сильная головная боль, боли в животе, далее сильнейший жидкий стул через каждые 20 мин, в течение 1,5 суток). Далее в течение недели понос и температура.

Анализ ИНВИТРО — обнаружена шигелла. Анализ в поликлинике 148 — не обнаружена шигелла. Все занимаются самолечением, так как подтверждение шигеллёза не дают!»

Татьяна А.

«Год назад в январе моя дочь стала одной из 19 заболевших в саду школы 507. Неделя в инфекционке под капельницей, подорванное здоровье ребенка и нервы родителей. Диагноз дизентерия шигелла. В соседнем саду такая же история, только заболевших порядка 90.

Могу сказать, что поликлиники, сады, школы, надзоры — все заодно и прикрывают друг друга. С трудом получила результаты анализов. Сняли с должности заведующую садом и на этом все. Правда, в поликлинике карта наша исчезла, говорят она в прокуратуре, но слабо верится».

Нина Г.

«Сад 1357 подразделение 3. Диагноз дочери подтверждён поликлиникой 148 филиал 2. Лечимся с 21 декабря, все ещё на больничном, все ещё принимает препараты, восстанавливается. Только недавно дочь перестала жаловаться на боли в животе».

Светик

«Сад 2051 (11 группа) лежали с дочкой в больнице. Дочка 6 дней на капельницах. Диагноз подтверждён: дизентерия (шигелла), но плюс к этому ещё до фига болячек теперь, кроме дизентерии, и болезнь кишечника, которую лечим опять же».

Ольга Д.

«Моя дочь также заболела этой жуткой дизентерией. Сад 1357, подразделение 3. Заведующая не удосужились даже связаться и собрать пострадавших. Сад открыли после праздников. Мы сейчас лечимся, восстановление долгое и дорогое! По-хорошему, нужно в Кисловодске восстанавливаться. Мы лежали неделю в Сперанского, получали сильные антибиотики. И это второе отравление с ноября. С первым была сильнейшая рвота. Также лечили антибиотиком, диагноз был инфекционный гастрит, также отравление едой, так сказали врачи. В общем досталось моей дочке за эти 2 месяца! SOS, верните поваров и кухню в школы и сады! Мне пришлось уйти с работы, чтобы восстановить дочь и сыну в школу носить еду в термосе. Ужасное отношение к простым людям!»

Екатерина М.

«Сад 2403 (школа 1357). Плохо стало 20 декабря. Вечером увезли в больницу. Диагноз дизентерия там не подтвердили. Зато после больницы подтвержденный анализ шигеллы и 8 января положительный анализ из городской поликлиники. Лечимся до сих пор».

Ксюша Т.

«Моя дочка также заразилась дизентерией 19 декабря 2018 года в саду 2051.

У ребёнка 20 декабря утром появились сильные боли в животе, ужасная зловонная диарея с прожилками слизи с кровью. Сутки 20 декабря дочка мучилась с температурой 40.

Вызывали скорую, и участковый педиатр также поставил сразу ОКИ (острая кишечная инфекция). Страшно за наших детей!»

Светлана Х.

«Моя дочь тоже заразилась этой инфекцией. Детский сад ГБОУ 329 СП-10 (№ 1883) Лечимся с 20 декабря и по сей день. Впереди нас ждёт ещё долгое лечение и восстановление».

Екатерина К.

«Моя дочь заразилась в саду на улице Юных Ленинцев д. 75 кор. 2 20 декабря — шигеллёзом. Анализы сдавать в поликлинике не дали, сдавали платно, лечим уже месяц, и ещё впереди длительное восстановление».

Наталья К.

«Дочь тоже заразилась дизентерией, сад 2403 школа 1357. Стало плохо 20 декабря 2018 года. Сдавали анализы в гор. поликлинике и в платном учреждении, везде подтверждённая шигелла. Лечимся до сих пор, так как после курса антибиотика шигеллу высеяли повторно».

Любовь Б.

«Моя дочь воспитанница сада 2051 также отравилась 20.12.18, через 10 дней заболела я. Словами свое состояние при этой болячке не передать. Не дай Бог никому такое перенести! Никаких официальных ответов мы не получили, месяц прошел. Сад открыт! В безопасности ли наши дети?»

Екатерина Р.

«Мой сын пострадал 19 декабря 2018 года. Детский сад 2446 «Гармония» комплекса 2110 Марьино. Анализы выявили шигеллу. Лечимся по сей день».

Екатерина З.

«Моя дочь заразилась 21 декабря в детском саду 1547, через 3 дня заразилась я от ребёнка. Многие дели в нашем саду лечатся до сих пор. Мне теперь страшно вести ребёнка в сад».

Yulia L.

«Мой сын также пострадал от дизентерии в саду 2051. Заболел 20.12.18. На данный момент долечиваемся до сих пор. А тем временем сад открыт и детей принимает. Был карантин объявлен по ОРВИ».

Алена Л.

«Мы также пострадавшие. 2110 «Гармония». 20.12.18 уехали по скорой с сильнейшим отравлением. Продолжаем лечиться дома. Ребёнок до сих пор чувствует себя плохо. Из-за перенесённой инфекции воспалились лимфоузлы. Нанесён невосполнимый урон здоровью, ребёнку, который и до этого страдал хроническими болезнями со стороны ЖКТ»

Татьяна М.

«Мой сын тоже пострадал. Посещает детский сад комплекса 2090 корпус 8. 20 декабря экстренно забрала сына из сада с температурой и болями в животе. А дальше диарея и прочее. С 24 декабря оказались в больнице в инфекционном отделении».

Ольга Н.

«И мой сын с 20 декабря 2018 после посещения детского сада № 329 сп-10 заболел дизентерией, как и больше половины его группы. В поликлинике дизентерию не подтверждают, хотя у нас есть положительный результат анализа из ИНВИТРО. Прошёл уже месяц, ребенок до конца еще не восстановился».

Наталья Б.

«Садик 2403, мы заболели дизентерией 25 декабря, есть подтверждающий анализ из ИНВИТРО и из поликлиники. До сих пор лечимся, до сих пор болит живот».

Полина А.

«Моя дочь также пострадала от дизентерии, есть подтвержденный анализ, шигелла. Сад 1547».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в детских садах Москвы произошла вспышка отравлений. Ряд учреждений были закрыты на карантин. Масштабы произошедшего неизвестны, поскольку заявлений и комментариев от департаментов образования и здравоохранения Москвы не было. На официальные запросы СМИ ответ по состоянию на 21 января не получен.

По данным Роспотребнадзора, причиной отравления является некачественный творог из Липецкой области.

Тем временем стало известно о закрытии в середине января учебных заведений на карантин. В частности, корпуса средней школы № 627. Корреспонденту ИА REGNUM охранники корпуса пояснили, что причиной карантина стала возможная ротавирусная инфекция. Впрочем, руководство школы в телефонном разговоре не подтвердило даже факт закрытия.