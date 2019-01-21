Барнаул, 21 января, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Когда говорят, что в России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти, допускается подмена понятия, считает кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что Минэкономразвития РФ изучило возможность предоставления ряда государственных услуг в проактивном режиме — то есть автоматически, без отдельных заявок с стороны граждан, он пояснил:

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«В словесном обороте «автоматическая регистрация рождения и смерти» допускается подмена понятия. Особенно не соответствует смыслу слово «автоматическая», поскольку это означает, «без участия человека». Но реально авторы, вероятно, имели в виду автоматизированную обработку данных. Именно основной первичный документ при рождении создается в роддоме. Конечно, его можно сразу ввести в некие базы данных. Но после рождения ещё необходим государственный документ о появлении человека/гражданина, и тут приходится решать вопрос о родителях. И это тоже можно вводить в общие базы данных.

Но тут ещё возникает необходимость введения этих же данных в базы данных Пнсионного фонда и медицинского страхования. Смерть также влечет целую последовательность документальных процедур, которая тоже может обрабатываться в информационных автоматизированных системах. Исключение из баз данных Пенсионного фонда, медицинского страхования, снятие с регистрации по месту жительства, изменение баз данных в росреестре и так далее.

Автоматизированные системы сегодня — это реальность, и здесь уже другие проблемы, и они никакого отношения ни к смерти, ни к рождению не имеют — все эти информационные базы данных не стыкуются ни информационно, ни программно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что жителей России могут освободить от необходимости подавать документы на регистрацию рождения и смерти, сообщили ранее «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития. Чиновники ведомства определили 25 жизненных ситуаций (рождение ребенка, получение льгот, старт и развитие бизнеса и тому подобное), которые называли суперсервисами. По словам замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, которые цитируют «Известия», для каждого такого перечня услуг определён свой статус: онлайн, автоматически, без участия чиновника, проактивно, без бумаги (по реестровой модели), через привычный канал (веб, мобильное приложение или соцсеть).