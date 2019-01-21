Москва, 21 января, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Кроваво-красное лунное затмение могут наблюдать жители Москвы и северных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лунное затмение

По данным ученых, Луна погрузится в северную часть тени Земли на один час и три минуты. В небе над Москвой затмение стало заметно в 07:41, а пика явление достигнет в 08:12.

«Максимальная теневая фаза составит 1,2, что намного меньше, чем во время прошлого уникального полного затмения Луны 27 июля 2018 года», — отметили в планетарии.

Окончится лунное затмение в 09:51 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Московского планетария опубликовала календарь астрономических событий на январь 2019 года.

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