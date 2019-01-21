Эстония разжигает костёр войны с РФ, Израиль — с Сирией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Германия не видит оснований для вмешательства в «СП-2»;
- Сирийские ПВО отразили ракеты Израиля;
- В Эстонии придумали план по военному сдерживанию Москвы;
- В России будут наказывать за некорректное отображение госграниц;
- В Ростовской области многодетной семье выделили помощь — 47,5 рубля.
Следующий выпуск слушайте в 14:00 (время московское).
Выпуск доступен также на сайте regnum.podster.fm/1075.