Иркутск, 21 января, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Крещенский праздник на водных объектах Иркутской области прошёл без происшествий. По последним данным ГУ МЧС по Иркутской области, в 116 прорубях, сооружённых в 64 местах массового выхода людей на лёд, приняли омовение более 98 тысяч 500 человек. Ещё 58 тысяч человек искупались в оборудованных иорданях.

ГУ МЧС по Иркутской области Купание в проруби на Крещение в Иркутской области

«В обеспечении безопасности было задействовано более тысячи человек из числа государственных инспекторов по маломерным судам, спасателей, сотрудников полиции и медиков, добровольцев. На их вооружении находилось 322 единицы техники», — пояснили спасатели.

Несмотря на отсутствие ЧП, территориальная подсистема Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует в режиме повышенной готовности. На акваториях водных объектов усилено дежурство.