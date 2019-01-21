Пхеньян, 21 января, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Прогресса в области ядерного разоружения Корейского полуострова можно добиться с помощью ослабления санкций, введенных против Северной Кореи, которая сделала экономическое развитие своей приоритетной задачей, сообщает китайское издание The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Так, изрядная доля новогоднего обращения северокорейского лидера Ким Чен Ына была посвящена вопросам экономического развития. Глава КНДР указывал на туризм и производственные проекты с Южной Кореей. Для достижения успеха в этой области важную для Пхеньяна роль играет ослабление санкций. Понимают это и в Сеуле, который начал добиватсяь ослабления санкционного давления на Пхеньян, несмотря на риск вызвать недовольство у своего союзника в лице США. В частности, в конце декабря два государства соединили железные дороги, для чего было нужно одобрение ООН.

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Не последнюю роль в экономическом развитии КНДР играет и Китай, чья поддержка, как указывает ряд консалтинговых компаний, будет нужна Пхеньяну для осуществления инфраструктурных проектов. Их реализация также зависит от ослабления санкционного режима.

Иными словами, заключает издание, предстоящий в конце февраля саммит представляется отличной возможностью для сторон обсудить беспокоящие их моменты, а также выйти из тупика: КНДР следует пойти на конкретные шаги по ядерному разоружению, тогда как Вашингтон должен пойти Пхеньяну навстречу в области санкционного режима, экономического развития и прекращения политики максимально давления на КНДР.

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Напомним, как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, официальный представитель президента США Дональда Трампа, встреча главы Белого дома и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна состояться в конце февраля. Точное место проведения саммита на данный момент не называется, в качестве возможных площадок называются вьетнамские города Ханой, Дананг и Хошимин.