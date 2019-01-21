Москва, 21 января, 2019, 09:26 — ИА Регнум. В начале наступившей недели рубль поддерживается внешними и внутренними факторами. На высоте держатся нефтяные цены, тестируя уровень $63 по Brent. Этому способствуют данные МЭА о значительном снижении добычи в странах ОПЕК в декабре, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Также есть надежда подвижек в переговорах США и Китая о тарифах, что снижает опасения и риски инвесторов. В этом одна из причин роста фондовых индексов сегодня, 21 января, утром на 0,2—0,6%. Данные обстоятельства позитивны и для рубля. Ещё одна хорошая новость — Конгресс США решил не блокировать ослабление санкций против компаний Олега Дерипаски», — пояснил эксперт.

Кроме того, на текущей неделе продолжается период налоговых выплат экспортёров, который создаёт дополнительный спрос на рубли. В то же время не стоит ждать 21 января существенного усиления российской валюты. Поскольку оно сдерживается покупками Минфина РФ долларов и евро по бюджетному правилу, а также приближением курса рубля к сильным техническим ценовым зонам, ограничивающим его.

«Поэтому наиболее вероятно, что в паре доллар/рубль на 21 января будет актуален диапазон — 65,9−66,5 руб., для пары евро/рубль — 74,9−75,7 руб.», — считает Гойхман.

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