Москва, 21 января, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В Госдуме отреагировали на заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о том, что жители России якобы любят быть рабами.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы», — прозорливо написал Федор Иванович Тютчев о таких персонажах, как Ющенко», — отметил с Facebook депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Парламентарий напомнил, что Россия — одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования.

«За это время освободила и Украину от рабства. Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов», — указал депутат.

Он подчеркнул, что Россия — самостоятельный центр силы.

«Никогда не пойдёт в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Стамбульскому патриархату. В отличие от Украины, которая уже ушла под внешнее управление», — отметил Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что россиянам якобы нравится быть рабами, что «они хотят царя, они не стремятся к демократии».