Пермь, 21 января, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Перми многодетная мать Екатерина К. в борьбе за свои права на жилищный сертификат по программе «Молодая семья» готова на такую акцию протеста, как голодовка. Она заявила, что таких, как она, 2816 человек. Именно столько пермяков числится в очереди на улучшение жилищных условий по спецпрограмме.

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Екатерина отметила, что стала участницей программы «Молодая семья» в 2017 году. На тот момент женщине было 34 года. В сентябре 2019 года ей исполнится 36 лет. Это означает, что из программы многодетную мать исключат, поскольку по условиям участникам должно быть не более 35 лет. Уже сейчас женщина понимает, что её исключат из программы, и пермячка останется в однокомнатной квартире с тремя детьми.

По словам Екатерины, при подаче документов её заверили, что среди участников программы приоритет отдаётся многодетным. Ранее такие категории семей получали сертификат в течение одного-двух лет.

«Но из-за низкого финансирования в последние годы очередь только увеличивается, а выдача сертификатов только уменьшается», — отметила женщина.

На конец 2018 года в программе «Молодая семья» стояло 2816 семей, а в год выдаётся 47 сертификатов. Таким образом, ждать своего сертификата надо 59 лет. При этом на законодательном уровне прописано требование — участникам должно быть не более 35 лет. Получается, что очередь движется в том числе и за счёт выбывающих из программы «постаревших» участников. Их возраст стал помехой для улучшения жилищных условий.

В декабре 2018 года Екатерина ездила в Москву. Она надеялась на поддержку чиновников более высокого ранга, коль на региональном уровне ей помочь не смогли. Однако в администрации президента России заявили, что «это не дело президента, пусть разбираются на местном уровне». Тогда пермячка решилась на одиночный пикет у администрации президента и Городской думы в Москве. Сейчас Екатерина находится в Перми. Она заявила, что готова объявить голодовку:

«Что дальше? Как и жители ХМАО, я выйду на голодовку, да и не только я, нас в очереди 2816 человек!»

В паблике соцсети «Программа Молодая семья Пермь и Пермский край» опубликована проблемная история многодетной матери. В комментариях пользователи сообщают, что семьям с одним-двумя детьми приходится стоять в очереди на получение сертификата и по 11 лет.

Сама Екатерина, не найдя поддержки на краевом уровне, адресовала губернатору Максиму Решетникову вопрос:

«За что вы так не любите свой народ (в особенности многодетных)? На Гайдаровском форуме 16 января 2019 года Вы выступили в качестве эксперта, где рассказали, что все попытки стимулирования рождаемости с помощью разных материальных мер, больше влияют на показатели бедности, в основном среди многодетных. А что Вы сделали, какие попытки стимулирования были для многодетных? Вы вроде всё отменили, что могли, а именно, пособие за третьего ребёнка, региональный материнский капитал, «мамин выбор», земля не выдаётся многодетным. Я очень пожалела, что в сентябре 2017 года я отдала свой голос за Вас, мне очень стыдно за свой выбор, что у Пермского края такой губернатор».

Пользователи отмечают неэффективность работы программы. Если люди стоят по 10 лет в очереди, то она считается невостребованной. Зачем тогда продлевать её, если финансирования нет, недоумевают пермяки.

По данным из открытых источников, в 2011—2015 годах на реализацию программы выделялось почти по 3 млрд на Пермский край. В 2017 году регион получил только 47 млн рублей.

При этом пользователи соцсети заметили, что остаются неосвоенные средства. Резонный вопрос — куда они деваются — остался без ответа. Хотя в диалог с пользователями вступила заместитель министра по социальной политике Пермского края Мария Визе. Чиновница лишь сообщила по поводу неосвоенных финресурсов, что одной из причин неосвоения является введённый в 2018 году запрет на совершение сделок с использованием средств по программе «Молодая семья» между родственниками. Ушли так называемые «мнимые сделки».

Тем временем пользователи паблика сделали вывод, что необходимо бороться за свои права. Сообщество в соцсети для молодых семей Пермского края, участников программы «Жилище», «Обеспечение жильём молодых семей» сообщило, что попросило включить в план работы фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании Пермского края вопрос о реализации мероприятий по обеспечению молодых семей жильём, в части реализации подпрограммы в отношении участников, чей возраст превысил 35 лет.