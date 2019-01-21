Париж, 21 января, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен останется изолированной в Европе, несмотря на рост национализма в странах Евросоюза, передает Europe 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Лидер ультраправого движения во Франции Марин Ле Пен останется в изоляции на европейской сцене, где национализм не складывается», — заявила министр.

По словам Натали Луазо, 24 члена Европарламента от партии «Национальное объединение», избранные в 2014 году, «упустили возможность, предложенную Европейским парламентом», даже по темам, которые им дороги, например, меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов или терроризмом, которые члены не поддерживали.

Напомним, Марин Ле Пен объявила 17 января 2019 года, что планирует встретиться с главой МВД Италии Маттео Сальвини в феврале месяце, чтобы обсудить предстоящие европейские выборы.

«Будет одна или две совместные встречи, но не во Франции», — заверила Марин Ле Пен.