Москва, 21 января, 2019, 08:22 — ИА Регнум. В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобили

Отмечается, что соответствующие изменения содержатся в законе «О государственной регистрации транспортных средств», который вступит в силу 4 августа 2019 года. Водители обязаны будут ставить на учет транспортное средство в том регионе, где они прописаны.

В МВД уточнили, что подобные изменения необходимы для анализа и прогнозирования развития регионов, а также состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности. При разработке учитывался мировой опыт и обращения граждан, добавили в ведомстве.

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Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в России должен был вступить в силу новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которому вводится 10 новых типов номеров. Однако в ГИБДД попросили перенести нововведение на 4 августа.

Также отметим, что 4 августа 2019 года в России в силу вступает новый закон о государственной регистрации транспортных средств, согласно которому ГИБДД будет выдавать автовладельцам лишь сочетание букв и цифр, а сами металлические пластины номерных знаков они будут заказывать у частных компаний.

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