Вашингтон, 21 января, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Вместо того чтобы соглашаться на проведение еще одного саммита с представителями КНДР, руководству США следует возобновить самым решительным образом действие санкционного режима против Пхеньяна и тех, кто ему помогает, пишет Гордон Г. Чен в статье для американского издания The National Interest.

Флаги США и КНДР

Как отмечает автор, не имея денежных средств, северокорейский лидер Ким Чен Ын не сможет проводить ядерные и ракетные испытания, а также «политику подарков» — с помощью роскоши обеспечивать верность высокопоставленных фигур в своем окружении.

«Трамп должен позволить санкционному режиму сказать свое слово. Ему нужно дать Ким Чен Ыну понять, что у того есть выбор: сохранить оружие или сохранить власть», — указывает он.

«Посыл Вашингтона должен заключаться в том, что северокорейский лидер не может иметь и то, и другое», — добавляет Чен.

Иными словами, запланированный на конец февраля саммит не должен состояться, а следующая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР должна быть посвящена тому, чтобы поздравить Ким Чен Ына с успешным прохождением проверки ядерных объектов КНДР американскими инспекторами, а не просьбам главы Белого дома определить четко сроки ядерного разоружения, а также раскрыть местонахождения всех объектов ядерной программы Пхеньяна.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила по итогам переговоров Трампа с завотделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, что встреча лидеров США и КНДР должна состояться в конце февраля. В качестве места встречи называется Вьетнам.

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