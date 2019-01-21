Луганск, 21 января, 2019, 07:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано пять случаев нарушения перемирия со стороны вооружённых формирований Украины, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 21 января официальный сайт оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, а также возле памятника князю Игорю.

По Желобку, со стороны населённого пункта Крымское, ВСУ выпустили девять мин калибра 82 мм, 29 гранат из АГС, применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

Калиновку украинские силовики обстреляли из вооружения БМП и гранатомётов АГС. Так, по Калиново со стороны села Троицкое ВСУ выпустили 29 гранат из АГС, в остальных случаях они применяли крупнокалиберное стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР.

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Процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе прописан в Минских соглашениях, которые Украина подписала в феврале 2015 года, однако с тех пор продолжает их игнорировать.