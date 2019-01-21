Дамаск, 21 января, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Средствам сирийской противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить большинство израильских ракет, запущенных последовательными «волнами». Об этом сообщает 21 января агентство SANA.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

По сведениям источника агентства в военном ведомстве Сирии, в ходе атаки с южного направления была уничтожена большая часть ракет.

«Наши средства ПВО эффективно отреагировали на воздушную атаку Израиля, нацеленную на южный регион, и помешали уничтожению целей на сирийской территории», — цитирует агентство слова собеседника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары по сирийской территории являются «последовательной политикой» Израиля в Сирии для противодействия военному присутствию Ирана.

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